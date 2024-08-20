Україна терміново запросила у НАТО важку будівельну та інженерну техніку для постраждалих областей. Що у списку

Державна служба з надзвичайних ситуацій України подала запит на міжнародну допомогу через НАТО, щоб упоратися з наслідками російської війни для цивільного населення. Про це повідомили у Євроатлантичному координаційному центрі.
Збройні сили Росії використовують різні системи зброї масованим та хаотичним чином проти цивільного населення України. Ракетні обстріли цивільних та критично важливої інфраструктури призводять до поранень та загибелі людей та масштабних руйнувань будівель та споруд.
Щоб мати можливість швидко реагувати, рятувати людей, боротися з наслідками, включаючи розчищення завалів та руїн, та виконувати супутні завдання, ДСНС терміново потребує допомоги.
Устаткування використовуватиметься територіальними підрозділами ДСНС у різних регіонах України, особливо у тих, які найбільше постраждали від серйозних російських атак.
ДСНС звертається за міжнародною допомогою для забезпечення наступних позицій:
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