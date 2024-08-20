Российская армия обстреляла Гродовку в Донецкой области: ранены два человека

20 августа около 13:30 оккупационные войска России обстреляли поселок Гродовка Покровского района. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате попадания средств поражения на территорию частного сектора получили ранения двое гражданских – женщина и мужчина.

Напомним, что 20 августа российские захватчики обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен.