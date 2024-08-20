Російська армія обстріляла Гродівку в Донецькій області: поранені дві людини

20 серпня близько 13:30 окупаційні війська Росії обстріляли селище Гродівка Покровського району. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок влучання засобів ураження на територію приватного сектора отримали поранення двоє цивільних – жінка та чоловік.

Нагадаємо, що 20 серпня російські загарбники обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – поранена.