В Москве заявили об уничтожении 10 беспилотников, атаковавших столицу РФ

В Москве заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на столицу РФ за всё время. Фото: Defense News

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении массированной атаки дронов на столицу РФ в ночь на 21 августа.

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — заявил Собянин

Он уточнил, что за ночь в Подмосковье сбиты уже 10 БПЛА.



Обновлено. Позже Минобороны РФ заявило о сбитии 45 беспилотников над несколькими регионами. Утверждается, что одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. <...> Продолжаем контролировать ситуацию», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Напомним, 20 августа сообщалось, что в Ростовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, которая была атакована в прошлую субботу украинскими дронами.