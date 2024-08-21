У Москві заявили про знищення 10 безпілотників, які атакували столицю РФ

У Москві заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників на столицю РФ за весь час. Фото: Defense News

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про запобігання масованій атакі дронів на столицю РФ в ніч проти 21 серпня.

«Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час», — заявив Собянін.

Він уточнив, що за ніч у Підмосков'ї збито вже 10 БПЛА.

«Створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА дозволив успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук. [...] Продовжуємо контролювати ситуацію», — написав Собянін у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що в Ростовській області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка була атакована минулої суботи українськими дронами.