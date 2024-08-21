Армия РФ убила одного человека, ранила еще четырех в Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки, 20 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«За 20 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке», — отметил он.
По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.
С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2170 людей, получили ранения — 5686. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Ранее мы писали, что 20 августа около 13:30 оккупационные войска России обстреляли поселок Гродовка Покровского района.
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