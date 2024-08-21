На железной дороге в Белгородской области РФ обнаружены взрывные устройства

Несколько взрывных устройств обнаружены на железнодорожных путях в Белгородской области России. Об этом сегодня сообщило издание Baza.

По данным «Базы» два свертка, обмотанных лентой и присыпанных щебнем, были найдены на 41 километре перегона «Палатовка – Бирюч». Свертки лежали в 10 метрах друг от друга.

«Прибывшие на место взрывотехники приняли решение обезвредить свертки на месте. В результате подрыва было повреждено железнодорожное полотно», — говорится в сообщении.

Также во время подрыва взорвался и третий сверток, который находился в 100 метрах от первых двух и сначала не был обнаружен.

Предположительный вес двух взрывных устройств — от трех до пяти килограмм. Третье устройство весило около 300 грамм.

Отмечается, что участок дороги, на котором были найдены взрывчатки, находится в 53 километрах от границы с Украиной.

Территорию оцепили для осмотра в светлое время суток.

Напомним, Минобороны РФ сегодня утром заявило о сбитии 45 беспилотников над несколькими регионами. Утверждается, что одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью.