На залізниці в Бєлгородській області РФ виявлено вибухові пристрої

Декілька вибухових пристроїв виявлено на залізничних коліях у Бєлгородській області Росії. Про це сьогодні повідомило видання Baza.

За даними «Бази» два пакунки, обмотані стрічкою та присипані щебенем, було знайдено на 41-му кілометрі перегону «Палатівка – Бірюч». Пакунки лежали за 10 метрів один від одного.

«Вибухотехніки, що прибули на місце, прийняли рішення знешкодити згортки на місці. Внаслідок підриву було пошкоджено залізничне полотно», — йдеться у повідомленні.

Також під час підриву вибухнув і третій пакунок, який знаходився за 100 метрів від перших двох і спочатку не був виявлений.

Вага двох вибухових пристроїв — від трьох до п'яти кілограмів. Третій пристрій важив близько 300 грам.

Зазначається, що ділянка дороги, на якій було знайдено вибухівки, знаходиться за 53 кілометри від кордону з Україною.

Територію оточили для огляду у світлу пору доби.

Нагадаємо, Міноборони РФ сьогодні вранці заявило про збиття 45 безпілотників над кількома регіонами. Стверджується, що одинадцять БПЛА знищено над територією Московської області, ще двадцять три БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три — над Калузькою областю і два — над Курською областю.