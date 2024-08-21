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Российское командование перекинуло войска из района Часов Яра в Курскую область – ISW

21 августа 2024, 16:20

Российское командование перекинуло войска из района Часов Яра в Курскую область – ISW

Ситуация в районе наступления ВСУ в Курской области. Фото: карта ISW Ситуация в районе наступления ВСУ в Курской области. Фото: карта ISW

Командование ВС РФ передислоцировало российские подразделения из района города Часов Яр на Донетчине в Курскую область на фоне усилий противодействия украинскому вторжению. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Так, российский военный блогер 20 августа заявил, что подразделения 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ нанесли удар по украинской бронетехнике в селе Русская Конопелька, которая находится восточнее города Суджа Курской области. До этого подразделения 11-й бригады действовали вблизи Часов Яра. Однако российское военное командование, вероятно, передислоцировало части 11-й бригады, которые имели целью заменить или усилить передовые части, а не части, участвовавшие в боевых действиях на передовой.

Такое развертывание может повлиять на темп российских наступательных операций, но, вероятно, понадобится несколько недель, чтобы увидеть любое возможное влияние передислокации на операции РФ в Донецкой области.

Напомним, что ВСУ уже контролируют 93 населенных пункта в Курской области. Украинские войска продвинулись до 35 километров в глубину российской обороны.

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