Російське командування перекинуло війська з району Часового Яру до Курської області – ISW

Ситуація в районі наступу ЗСУ у Курській області. Фото: карта ISW

Командування ЗС РФ передислокувало російські підрозділи з району міста Часів Яр на Донеччині в Курську область на тлі зусиль протидії українському вторгненню. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Так, російський воєнний блогер 20 серпня заявив, що підрозділи 11-ї бригади Повітряно-десантних військ РФ завдали удару по українській бронетехніці в селі Руська Конопелька, яка знаходиться на схід від міста Суджа Курської області. До цього підрозділи 11-ї бригади діяли поблизу Часового Яру. Проте російське військове командування, ймовірно, передислокувало частини 11-ї бригади, які мали на меті замінити чи посилити передові частини, а не частини, що брали участь у бойових діях на передовій.

Таке розгортання може вплинути на темп російських наступальних операцій, але, ймовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив передислокації на операції РФ у Донецькій області.

Нагадаємо, що ЗСУ вже контролюють 93 населені пункти в Курській області. Українські війська просунулися до 35 кілометрів вглиб російської оборони.