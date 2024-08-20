ВСУ уже контролируют 93 населенных пункта в Курской области: продвинулись до 35 км

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину российской обороны от 28 до 35 км. Об этом во время заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские войска взяли под контроль 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта.

«Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки», – отметил Сырский.

Напомним, что ВСУ почти закрыли «котел» в Курской области, внутри остаются до 3000 российских солдат.