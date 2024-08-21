Украинская армия отбила штурм войск России в районе Новомихайловки на Донетчине: в ВСУ показали видео

Бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ отбили российский штурм в районе села Новомихайловка Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения батальона беспилотных систем «Булава» 72-й ОМБр.
В результате уничтожены и повреждены восемь боевых бронированных машин оккупантов. Также, судя по видео, ликвидирована пехота ВС РФ.
Напомним, что украинская авиация авиабомбами ударила по скоплению техники и личного состава армии РФ на Донетчине.
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