Украинская армия отбила штурм войск России в районе Новомихайловки на Донетчине: в ВСУ показали видео

Уничтоженная российская бронетехника в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео

Бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ отбили российский штурм в районе села Новомихайловка Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения батальона беспилотных систем «Булава» 72-й ОМБр.

В результате уничтожены и повреждены восемь боевых бронированных машин оккупантов. Также, судя по видео, ликвидирована пехота ВС РФ.

Напомним, что украинская авиация авиабомбами ударила по скоплению техники и личного состава армии РФ на Донетчине.