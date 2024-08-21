Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео

21 серпня 2024, 18:00

Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео

Знищена російська бронетехніка у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео Знищена російська бронетехніка у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

Бійці 72-ї механізованої бригади ЗСУ відбили російський штурм у районі села Новомихайлівка Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр.

В результаті знищені та пошкоджені вісім бойових броньованих машин окупантів. Також, судячи з відео, ліквідована піхота ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська авіація авіабомбами вдарила по скупченню техніки та особового складу армії РФ на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Новомихайлівка
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
09:45
За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
23:40
Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП
23:20
Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем
22:54
У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
13:53
У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує
07:15
Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState
23:25
Головне за день: У Ростовській області другу добу палає нафтобаза. РФ про «зірване перемир'я»
22:10
Бойовик «ДНР» Ходаковський знову завив про цензуру
17:29
«ДНР» заявила про загибель вагітної жінки та поранення 10 людей на зупинці
16:05
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
08:09
Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області
23:00
Головне за день: Розбито ще один міст у РФ. Росармія продовжує атакувати Донеччину
23:28
Головне за день: Київ та Москва збиралися домовитися? Ситуація на Донеччині
23:49
Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку
23:09
До Курської області відправляють «волонтерів» з окупації — дайджест ►
22:10
В Донецьку за день від обстрілу постраждали 13 людей
17:09
Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
усі новини
18:00
Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео
17:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
17:21
Атаки ГУР на російський військовий аеродром «Саваслейка»: знищені та пошкоджені літаки МіГ-31К та Іл-76
17:15
З 14 населених пунктів Покровського району примусово евакуюватимуть дітей
16:50
РПЦ молитвами «допомагає» гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області
16:39
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео перших хвилин після російського удару
16:20
Російське командування перекинуло війська з району Часового Яру до Курської області – ISW
15:31
В «Укренерго» повідомили, коли відключатимуть світло в Україні 21 серпня
15:29
Росія планує приховану мобілізацію – аналітики BILD
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
14:18
РФ скинула на селище Велика Новосілка дрон: пошкоджено будинки
13:59
Росіяни не контролюють Нью-Йорк — DeepState
13:50
Двоє людей загинули в Українську та Сіверську внаслідок ранкових обстрілів росіян
12:59
Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області
11:52
ППО збила авіаційну ракету та 50 БПЛА — Олещук
11:50
Через ситуацію в Курській області Кремль готує росіян до «нової реальності» — ЗМІ
11:30
РФ намагалася атакувати Київ дронами, ППО збила їх на підступах до міста
11:25
У Генштабі ЗСУ заявили про атаку по позиції комплексу С-300 у Ростовській області РФ
11:13
Російські війська вдарили по Кураховому з артилерії та РСЗВ «Ураган»: пошкоджено культову споруду та будинок
10:46
РФ за добу атакувала Покровський, Краматорський та Бахмутський райони: в ОВА показали наслідки
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська бронетехніка у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео
21 серпня, 18:00
Парамедики надали допомогу постраждалому. Фото: поліція Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео перших хвилин після російського удару
21 серпня, 16:39
Вірогідною причиною пожежі у Селидовому є влучання російського дрону. Фото: Донбас оперативний/Тelegram Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
21 серпня, 14:32
Українські військові ліквідовують мости та понтонні переправи на Курщині. Фото: ССО Оператори ССО показали, як знищують мости та понтонні переправи в Курській області
21 серпня, 12:59
Зенітно-ракетний комплекс С-300. Фото: Wikipedia У Генштабі ЗСУ заявили про атаку по позиції комплексу С-300 у Ростовській області РФ
21 серпня, 11:25
У Москві заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників на столицю РФ за весь час. Фото: Defense News У Москві заявили про знищення 10 безпілотників, які атакували столицю РФ
21 серпня, 07:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір