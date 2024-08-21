Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео

Бійці 72-ї механізованої бригади ЗСУ відбили російський штурм у районі села Новомихайлівка Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр.
В результаті знищені та пошкоджені вісім бойових броньованих машин окупантів. Також, судячи з відео, ліквідована піхота ЗС РФ.
Нагадаємо, що українська авіація авіабомбами вдарила по скупченню техніки та особового складу армії РФ на Донеччині.
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