Українська армія відбила штурм військ Росії в районі Новомихайлівки на Донеччині: у ЗСУ показали відео

Знищена російська бронетехніка у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

Бійці 72-ї механізованої бригади ЗСУ відбили російський штурм у районі села Новомихайлівка Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр.

В результаті знищені та пошкоджені вісім бойових броньованих машин окупантів. Також, судячи з відео, ліквідована піхота ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська авіація авіабомбами вдарила по скупченню техніки та особового складу армії РФ на Донеччині.