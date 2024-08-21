Дроны уже четвертый день атакуют Мурманскую область РФ: россиянам пришлось перебазировать бомбардировщики Ту-95МС

Беспилотник в Мурманской области РФ. Фото: кадр из видео

21 августа во второй половине дня беспилотники атаковали Мурманскую область РФ. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Из-за воздушной угрозы пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС передислоцировали с аэродрома «Оленья» в Мурманской области на «Энгельс» в Саратовской области.

Экс-координатор Штаба Навального в регионе Виолетта Грудина опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован украинский БПЛА в районе закрытого военного поселка Высокий.

«С Юга летел. Сначала на высоте 1300 метров, потом снизился до 900 метров и был потерян. Ждали прибытия через 15-20 минут, эвакуировали предприятия», – отметила она.

По информации Грудиной, дроны атакуют Мурманскую область уже четвертый день.

«Из-за этого проводилась эвакуация сотрудников ряда предприятий», – рассказала экс-координатор Штаба Навального.

Напомним, что в результате атак ГУР на военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области РФ уничтожены и повреждены самолеты МиГ-31К и Ил-76.