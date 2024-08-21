Дрони вже четвертий день атакують Мурманську область РФ: росіянам довелося перебазувати бомбардувальники Ту-95МС

Безпілотник у Мурманській області РФ. Фото: кадр із відео

21 серпня у другій половині дня безпілотники атакували Мурманську область РФ. Про це повідомили моніторингові канали.

Через повітряну загрозу п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС передислокували з аеродрому «Оленья» у Мурманській області на «Енгельс» у Саратовській області.

Екскоординаторка Штаба Навального у регіоні Віолетта Грудіна опублікувала відео, на якому, як стверджується, зафіксовано український БПЛА у районі закритого військового селища Високий.

«З півдня летів. Спочатку на висоті 1300 метрів, потім знизився до 900 метрів та був втрачений. Чекали на прибуття через 15-20 хвилин, евакуювали підприємства», – зазначила вона.

За інформацією Грудіної, дрони атакують Мурманську область вже четвертий день.

«Через це проводилася евакуація співробітників низки підприємств», – розповіла екскоординаторка Штаба Навального.

Нагадаємо, що в результаті атак ГУР на військовий аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ знищені та пошкоджені літаки МіГ-31К та Іл-76.