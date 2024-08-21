Атаки ГУР на российский военный аэродром «Саваслейка»: уничтожены и повреждены самолеты МиГ-31К и Ил-76

Самолеты МиГ-31К на аэродроме «Саваслейка». Фото: российские СМИ

В результате атаки ГУР на военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области РФ 16 августа уничтожены истребитель-перехватчик МиГ-31К/И и два военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в украинской разведке.



Еще около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И повреждены.



Также после удара по этому же аэродрому 13 августа поражен состав горюче-смазочных материалов и поврежден еще один самолет МиГ-31К/И.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 августа Украина совершила самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ, в том числе на «Саваслейку».



Способны ли такие налеты БПЛА «вывести из равновесия» российскую стратегию, в которую входит превращение Украины в руины с помощью ФАБов и КАБов — читайте в статье «Новостей Донбасса».



