Верховная Рада ратифицировала Римский статут. Почему это важно для Украины

Результаты голосования Верховной Рады за ратификацию Римского статута. Фото: народный депутат Ярослав Железняк

21 августа Верховная Рада ратифицировали Римский статут. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

За законопроект проголосовал 281 народный депутат, против – один, воздержались – 22.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге.

«Он определяет полномочия МУС по расследованию масштабных уголовных преступлений, в частности геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности. После ратификации Римского статута государство становится участником МУС и сможет пользоваться выгодами полноценного члена: ставить вопросы на повестку дня Ассамблеи стран-участниц, иметь своего судью, участвовать в работе суда и так далее. Я убежден, что это поможет Украине и миру привлечь к справедливой ответственности россиян, совершающих международные преступления на нашей земле», – сказал он.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один значительный шаг к вступлению в ЕС. Это связано с тем, что ратификация статута – один из критериев для вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете в Украине церквей, связанных с Россией.