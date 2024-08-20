Верховная Рада приняла закон о запрете в Украине церквей, связанных с Россией

Народные депутаты проголосовали за закон о запрете в Украине церквей, связанных с Россией. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Во вторник, 20 августа, народные депутаты большинством голосов приняли закон о запрете в Украине церквей связанных с Российской Федерацией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что документ во втором чтении и в целом поддержали 265 голосами.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.