Верховная Рада приняла закон о запрете в Украине церквей, связанных с Россией

Во вторник, 20 августа, народные депутаты большинством голосов приняли закон о запрете в Украине церквей связанных с Российской Федерацией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что документ во втором чтении и в целом поддержали 265 голосами.
Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.
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