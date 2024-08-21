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Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Чому це важливо для України

21 серпня 2024, 21:15

Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Чому це важливо для України

Результати голосування Верховної Ради за ратифікацію Римського статуту Фото: народний депутат Ярослав Железняк Результати голосування Верховної Ради за ратифікацію Римського статуту Фото: народний депутат Ярослав Железняк

21 серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

За законопроєкт проголосував 281 народний депутат, проти – один, утрималися – 22.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Римський статут – це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

«Він визначає повноваження МКС щодо розслідування масштабних кримінальних злочинів, зокрема геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником МКС та зможе користуватися вигодами повноцінного члена: ставити питання на порядок денний Асамблеї країн-учасниць, мати свого суддю, брати участь у роботі суду і так далі. Я переконаний, що це допоможе Україні та світові притягнути до справедливої відповідальності росіян, які вчиняють міжнародні злочини на нашій землі», – сказав він.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, із ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один значний крок до вступу в ЄС. Це пов'язано з тим, що ратифікація статуту – один із критеріїв для вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону в Україні церков, пов'язаних із Росією.

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