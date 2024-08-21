Украинская авиация высокоточными бомбами ударила по месту сосредоточения армии РФ в Курской области: видео атаки

Удар по месту сосредоточения армии РФ в Курской области. Фото: кадр из видео

После объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья Курской области для ведения оборонных действий армия РФ активно занимает гражданские объекты населенных пунктов. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Однако, по его словам, «ВСУ все видят и знают».

«Наши высокоточные бомбы достанут вас везде. Благодарю пилотов тактической авиации Воздушных сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов», – сказал он.

Олещук опубликовал видео подобного результативного удара пилотов ВСУ в Курской области.

Напомним, что ВСУ начинают битву за следующий крупный поселок в Курской области, его потеря ударит по репутации Путина.