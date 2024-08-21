ВСУ начинают битву за следующий крупный поселок в Курской области: его потеря ударит по репутации Путина – Bild

Ситуация в Курской области. Фото: карта Bild

Начинается битва за следующий крупный российский поселок – Коренево. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В то время как Кремль утверждает, что украинское наступление в Курской области остановлено, появляется все больше доказательств обратного.

Утром 20 августа Телеграм-канал российской группировки войск «Север» опубликовал видео, на котором подразделения ВСУ действуют в 300 м от въезда в поселок Коренево – в 19 км от границы. Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней.

Как отметил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке, потеря этого поселка городского типа для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери города Суджа.

«В отличие от Суджи он не мог бы сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону. Спустя две недели боев в Курской области российская армия здесь приведена в боевую готовность, переброшены в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства», – заявил он.

ВСУ продвигаются и на других направлениях. К северо-востоку от Суджи после упорных боев украинские войска взяли под контроль село Мартыновка. Оно расположено на трассе Р200, которая ведет прямо к Курску. Мартыновку обороняли чеченские подразделения, село было важно для россиян как исходный пункт для потенциального контрнаступления на Суджу. Сейчас эта опасность для ВСУ стремительно уменьшается.

Напомним, что российское командование перекинуло войска из района Часов Яра в Курскую область.