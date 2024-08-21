Українська авіація високоточними бомбами вдарила по місцю зосередження армії РФ у Курській області: відео атаки

Удар по місцю зосередження армії РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області для ведення оборонних дій армія РФ активно займає цивільні об'єкти населених пунктів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Однак, за його словами, «ЗСУ все бачать і знають».

«Наші високоточні бомби дістануть вас усюди. Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніки та позицій окупантів», – сказав він.

Олещук опублікував відео подібного результативного удару пілотів ЗСУ у Курській області.

Нагадаємо, що ЗСУ розпочинають битву за наступне велике селище в Курській області, його втрата вдарить по репутації Путіна.