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ВСУ используют HIMARS для уничтожения мостов в Курской области

22 августа 2024, 09:44

ВСУ используют HIMARS для уничтожения мостов в Курской области

Украинские военные используют западное вооружение для уничтожения мостов в Курской области России. Фото: Генштаб ВСУ Украинские военные используют западное вооружение для уничтожения мостов в Курской области России. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны используют американские системы HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ в Курской области. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на ВСУ.

«Украинцы разрушили все три моста через реку Сейм, соединявшие контролируемую Россией территорию с маршрутами снабжения, в ловушке оказались до 3000 военных РФ. Это заставило российских военных инженеров строить понтонные переправы», — пишет издание.

 В материале указывается, что Украина отправила тысячи военных через границу в Россию и захватила более 1200 квадратных километров российской территории за две недели, в то время как российские военные пытались укрепить свою плохо защищенную границу и предотвратить любое дальнейшее продвижение.

«Российские военные блоггеры и международные журналисты с украинской стороны идентифицировали британские, американские и итальянские танки и бронемашины как использовавшиеся во время штурма», — пишет издание.

При этом, как подчеркивают журналисты, Киев ничего не говорил об операции союзникам накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая «перешагнет самую суровую из всех красных линий».

Системы HIMARS, дальность действия которых составляет около 80 км, впервые были предоставлены Украине в августе 2022 года при условии, что они не будут использоваться на территории России. С тех пор эти ограничения были смягчены. Но Украина все еще не может использовать западные ракетные системы большой дальности против России, отмечает The Times.

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