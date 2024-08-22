ЗСУ використовують HIMARS для знищення мостів у Курській області

Сили оборони використовують американські системи HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ у Курській області. Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на ЗСУ.
«Українці зруйнували всі три мости через річку Сейм, які з'єднували контрольовану Росією територію з маршрутами постачання, у пастці опинилися до 3000 військових РФ. Це змусило російських військових інженерів зводити понтонні переправи», — пише видання.
У матеріалі вказується, що Україна відправила тисячі військових через кордон до Росії і захопила понад 1200 квадратних кілометрів російської території за два тижні, тоді як російські військові намагалися зміцнити свій погано захищений кордон і запобігти будь-якому подальшому просуванню.
«Російські військові блогери та міжнародні журналісти з української сторони ідентифікували британські, американські та італійські танки та бронемашини як такі, що використовувалися під час штурму», — пише видання.
При цьому, як наголошують журналісти, Київ нічого не говорив про операцію союзникам напередодні транскордонного наступу, знаючи, що вони накладуть вето на операцію, яка «перешагне найсуворішу з усіх червоних ліній».
Системи HIMARS, дальність дії яких складає близько 80 км, вперше були надані Україні у серпні 2022 року за умови, що вони не будуть використовуватись на території Росії. З того часу ці обмеження були пом'якшені. Але Україна все ще не може використати західні ракетні системи великої дальності проти Росії, зазначає The Times.
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