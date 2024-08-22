ВСУ начали новое наступление в Харьковской области: появились первые кадры

Новое наступление ВСУ в Харьковской области. Фото: кадр из видео

В Харьковской области в полном разгаре идет наступление 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом стало известно из сообщения 3-й ОШБр.

Украинские бойцы вскоре пообещали предоставить детали нового наступления.

«Первые кадры наступления в полном разгаре. Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой», – заявили в бригаде.

Напомним, что ВСУ начинают битву за следующий крупный поселок в Курской области, его потеря ударит по репутации Путина.