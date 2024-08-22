ВСУ начали новое наступление в Харьковской области: появились первые кадры

В Харьковской области в полном разгаре идет наступление 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом стало известно из сообщения 3-й ОШБр.
Украинские бойцы вскоре пообещали предоставить детали нового наступления.
«Первые кадры наступления в полном разгаре. Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой», – заявили в бригаде.
Напомним, что ВСУ начинают битву за следующий крупный поселок в Курской области, его потеря ударит по репутации Путина.
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