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ВСУ начали новое наступление в Харьковской области: появились первые кадры

22 августа 2024, 15:06

ВСУ начали новое наступление в Харьковской области: появились первые кадры

Новое наступление ВСУ в Харьковской области. Фото: кадр из видео Новое наступление ВСУ в Харьковской области. Фото: кадр из видео

В Харьковской области в полном разгаре идет наступление 3-й штурмовой бригады ВСУ. Об этом стало известно из сообщения 3-й ОШБр.

Украинские бойцы вскоре пообещали предоставить детали нового наступления.

«Первые кадры наступления в полном разгаре.  Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой», – заявили в бригаде.

Напомним, что ВСУ начинают битву за следующий крупный поселок в Курской области, его потеря ударит по репутации Путина.

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