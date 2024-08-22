АМК увидел нарушения на рынке ритуальных услуг Краматорска из-за действий администрации

Антимонопольный комитет Украины вынес решение относительно рынка ритуальных услуг и «Ритуальной службы» в городе Краматорск Донецкой области. Действия Краматорской городской военной администрации признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом говорится в решении Восточного межобластного территориального отделения АМК от 14 августа 2024 года.



«По результатам рассмотрения дела № 3/03-24-23 такие действия Краматорской ГВА признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным частью первой статьи 15, пунктом 3 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных действий органов власти, которые могут привести к устранению конкуренции», — говорится в распоряжении.



Как отмечается в документе, распоряжение установило, что транспортировка тел умерших с места смерти в коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №3» может осуществлять исключительно «Ритуальная служба» — это специализированное коммунальное предприятие Краматорского городского совета.