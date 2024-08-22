АМК побачив порушення на ринку ритуальних послуг Краматорська через дії адміністрації

Антимонопольний комітет України виніс рішення щодо ринку ритуальних послуг та «Ритуальної служби» у місті Краматорськ Донецької області. Дії Краматорської міської військової адміністрації визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Про це йдеться у рішенні Східного міжобласного територіального відділення АМК від 14 серпня 2024 року.



«За результатами розгляду справи № 3/03-24-23 такі дії Краматорської МВА визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органів влади, які можуть призвести до усунення конкуренції», — йдеться у розпорядженні.



Як зазначається у документі, розпорядження встановило, що транспортування тіл померлих з місця смерті до комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №3» може здійснювати виключно «Ритуальна служба» — це спеціалізоване комунальне підприємство Краматорської міської ради.