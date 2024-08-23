Камала Харрис в случае своей победы на выборах президента США пообещала «твердо поддерживать» Украину

Вице-президент США Камала Харрис в последний день национального съезда Демократической партии после официального согласия баллотироваться в президенты пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит поддерживать Украину и НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

Харрис в своей речи выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав предыдущие комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа о войне в Украине.

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила она.

По ее словам, она за пять дней до полномасштабной войны предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину.

Харрис также отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив «более 50 стран».

Согласно результатам опроса Ipsos Камала Харрис опережает Трампа на предстоящих выборах президента США с результатом 42% против 37%.