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Камала Гарріс у разі своєї перемоги на виборах президента США пообіцяла «твердо підтримувати» Україну

23 серпня 2024, 10:49

Камала Гарріс у разі своєї перемоги на виборах президента США пообіцяла «твердо підтримувати» Україну

Віцепрезидент США Камала Гарріс. Фото: The Hill Віцепрезидент США Камала Гарріс. Фото: The Hill

Віцепрезидент США Камала Гарріс в останній день національного з'їзду Демократичної партії після офіційної згоди балотуватися у президенти пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить підтримувати Україну та НАТО. Про це повідомляє Associated Press.

Гарріс у своїй промові виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа про війну в Україні.

«Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО», — заявила вона.

З її слів, вона за п'ять днів до повномасштабної війни попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії в Україну.

Гарріс також зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши «понад 50 країн».

Згідно з результатами опитування, Ipsos Камала Гарріс випереджає Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%.

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