Армия РФ близка к захвату Покровска — The Economist

Россия укрепила воинскую группировку под Покровском после захода ВСУ в Курскую область. Карта The Economist

Российское военное командование не только не стало перебрасывать войска из-под города Покровск в Донецкой области после наступления ВСУ на Курскую область, но и усилило группировку в этом районе. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинских силах безопасности.

Украинские военные надеялись, что Россия переместит войска из-под Покровска для защиты Курской области, но этого не произошло, пишет журнал. «Россияне разобрались в ситуации и не клюют на приманку», — сказал журналистам украинский военный с позывным «Дублин» из воюющей недалеко от Покровска 59-й бригады.

Издание отмечает, что сама Украина перебросила в Курскую область подразделения спецназа, из-за чего вынуждена латать дыры в обороне Покровска формированиями, еще не проверенными в боях.

«Москва рассматривает Покровск как стратегическую цель, взятие которой позволит наступать на крупные города Днепр и Запорожье», — пишет The Economist.

Кроме того, как отмечают журналисты, получение контроля над городом и продвижение к административным границам Донецкой области может оказаться достаточным для Владимира Путина, чтобы объявить о победе и начать переговоры. «А может и не оказаться», — добавляет журнал.

Наступление под Покровском и Торецком (на 50 км восточнее) Донецкой области остаются приоритетом для Москва, подчеркивает американский Институт изучения войны (ISW). А для защиты Курской области Россия перебрасывает силы с менее значимых участков фронта, отмечает ISW.

Близкий к Кремлю источник Bloomberg подтвердил, что российские командование решило отказаться от переброски значительных сил с фронта в Донбассе в Курскую область. По словам собеседника агентства, в операции по защите российского региона могут быть задействованы в том числе срочники, и это не нарушит обещаний властей не отправлять призывников в Украину.

После начала наступления ВСУ на Курскую область наступление России на Покровск ускорилось, а на других направлениях — замедлилось. Сейчас российские военные, согласно карте украинского проекта DeepState, находятся примерно в 11 км от города. В Покровске проходит эвакуация гражданского населения.