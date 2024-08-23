Армія РФ близька до захоплення Покровська — The Economist

Росія зміцнила військове угруповання під Покровськом після заходу ЗСУ до Курської області. Карта The Economist

Російське військове командування не тільки не почало перекидати війська з-під міста Покровськ у Донецькій області після наступу ЗСУ на Курську область, а й посилило угруповання в цьому районі. Про це пише британське видання The Economist із посиланням на джерела в українських силах безпеки.

Українські військові сподівалися, що Росія перемістить війська з-під Покровська для захисту Курської області, але цього не сталося, пише журнал.

«Росіяни розібралися в ситуації і не клюють на приманку», — сказав журналістам український військовий із позивним «Дублін» із 59-ї бригади, що воює неподалік Покровська.

Видання зазначає, що сама Україна перекинула до Курської області підрозділи спецназу, через що змушена латати дірки в обороні Покровська формуваннями, які ще не перевірені в боях.

«Москва розглядає Покровськ як стратегічну ціль, взяття якої дозволить наступати на великі міста Дніпро та Запоріжжя», — пише The Economist.

Крім того, як зазначають журналісти, отримання контролю над містом та просування до адміністративних кордонів Донецької області може виявитися достатнім для Володимира Путіна, щоб оголосити про перемогу та розпочати переговори. «А може і не виявитися», — додає журнал.

Наступи під Покровськом та Торецьком (на 50 км на схід) Донецької області залишаються пріоритетом для Москви, наголошує американський Інститут вивчення війни (ISW). Для захисту Курської області Росія перекидає сили з менш значних ділянок фронту, зазначає ISW.

Близьке до Кремля джерело Bloomberg підтвердило, що російське командування вирішило відмовитися від перекидання значних сил з фронту на Донбасі на Курську область. За словами співрозмовника агентства, в операції із захисту російського регіону можуть бути задіяні, зокрема, строковикі, і це не порушить обіцянок влади не відправляти призовників до України.

Після початку наступу ЗСУ на Курську область наступ Росії на Покровськ прискорився, а на інших напрямках — сповільнився. Наразі російські військові, згідно з картою українського проекту DeepState, знаходяться приблизно за 11 км від міста. У Покровську відбувається евакуація цивільного населення.



