«Борьба продолжается»: в оккупированном Донецке в разных частях города появился флаг Украины

Флаг Украины в виде граффити в оккупированном Донецке. Фото: «Жовта стрічка»

Флаг Украины сегодня украшает все уголки оккупированного Донецка. Об этом сообщили в партизанском движении «Жовта стрічка».

По словам активистов, таким образом они поздравили всех с Днем Государственного флага Украины.

«Борьба продолжается. Донецк – это Украина Российская полиция, российские военные, силовики ФСБ и ГРУ. Весь город нашпигован ими. Их казармы. Их пыточные. Понимаете ли вы, насколько это сложно – нарисовать такое граффити в Донецке? Смелость наших людей не имеет предела, их сопротивление не имеет конца», – отметила в «Жовтій стрічці».

Так, украинские флаги в виде граффити появились в районах шахты Заперевальной, конечной станции 10-го трамвая, 147-й школы, площади около 122-й гимназии, улиц Данилевского, Горностаевской и Антропова.

Напомним, что в июле в России партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированный Мариуполь.