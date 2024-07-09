В России партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированный Мариуполь

Диверсия на железной дороге в Ростовской области РФ. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь около города Шахты Ростовской области РФ. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область. Она активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.

Напомним, что 9 июля украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Курской области РФ. В результате атаки там возник пожар.