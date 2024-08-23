«Боротьба триває»: в окупованому Донецьку у різних частинах міста з'явився прапор України

Прапор України у вигляді графіті в окупованому Донецьку. Фото: «Жовта стрічка»

Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки окупованого Донецька. Про це повідомили у партизанському русі «Жовта стрічка».

За словами активістів, у такий спосіб вони привітали всіх із Днем Державного прапора України.

«Боротьба триває. Донецьк – це Україна. Російська поліція, російські військові, силовики ФСБ та ГРУ. Все місто нашпиговане ними. Їхні казарми. Їхні катівні. Чи ви розумієте, наскільки це складно – намалювати таке графіті у Донецьку? Сміливість наших людей не має меж, їхній опір не має кінця», – зазначила у «Жовтій стрічці».

Так, українські прапори у вигляді графіті з'явилися у районах шахти Заперевальної, кінцевої станції 10-го трамвая, 147-ї школи, площі поблизу 122-ї гімназії, вулиць Данилевського, Горностаївської та Антропова.

Нагадаємо, що у липні в Росії партизани влаштували диверсію на залізниці до окупованого Маріуполя.