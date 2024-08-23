Выжили под завалами после удара авиабомбы: на Донетчине полицейские спасли раненых супругов

Спасение жителя Плещеевки Донецкой области. Фото: кадр из видео

22 августа россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 с модулем УМПК на село Плещеевка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Ранения получили четверо мирных жителей. На месте удара работали спасательные службы и полиция. Из-под завалов полностью разрушенного дома спасли 63-летнего мужчину и его жену 66 лет. Мужчина был в тяжелом состоянии. Полицейские-парамедики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали в больницу. Также ранения получили двое соседей – 85-летняя женщина и 47-летний мужчина.

В результате удара в селе повреждены восемь домов и две линии электропередач.

Напомним, что 22 августа армия РФ обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего один человек погиб, еще восемь – получили ранения.