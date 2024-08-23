Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: один человек погиб, еще восемь – ранены

За 22 августа россияне убили одного жителя Донецкой области – в поселке Мирное. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще восемь человек в области за сутки получили ранения: четыре – в селе Плещеевка, два – в городе Константиновка, один – в городе Торецк и один – в городе Новогродовка.

Напомним, что в городе Мирноград Донецкой области из-за приближения армии РФ закрыли два района, людей вывозят в бронекапсулах.