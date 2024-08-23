Вижили під завалами після удару авіабомби: на Донеччині поліцейські врятували поранене подружжя

Порятунок мешканця Плещіївки Донецької області. Фото: кадр із відео

22 серпня росіяни скинули авіабомбу КАБ-250 із модулем УМПК на село Плещіївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Поранення отримали четверо мирних мешканців. На місці удару працювали рятувальні служби та поліція. З-під завалів повністю зруйнованого будинку врятували 63-річного чоловіка та його дружину 66 років. Чоловік був у тяжкому стані. Поліцейські-парамедики надали постраждалим першу допомогу та евакуювали до лікарні. Також поранення отримали двоє сусідів – 85-річна жінка та 47-річний чоловік.

Внаслідок удару в селі пошкоджені вісім будинків та дві лінії електропередач.

Нагадаємо, що 22 серпня армія РФ обстріляла кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення.