В Мариуполе гремели взрывы, поднялся дым

Сегодня в оккупированном в Мариуполе прогремели взрывы. Фото: Мариуполь сейчас/Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня прозвучали взрывы. Над городом поднялся столб дыма.

Пророссийские телеграм-каналы сообщают о работе ПВО по целям, которые якобы летели в сторону Крыма.

На самом полуострове перекрывали движение по Крымскому мосту с 13:04 до 13:11. С 13:19 движение снова перекрыто из-за воздушной опасности.

Ранее сообщалось, что россияне используют недавно построенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь для перевозки топлива.