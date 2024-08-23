У Маріуполі лунали вибухи, піднявся дим

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні пролунали вибухи. Над містом піднявся стовп диму.
Проросійські телеграм-канали повідомляють про роботу ППО по цілях, які нібито летіли у бік Криму.
На самому півострові перекривали рух Кримським мостом з 13:04 до 13:11. З 13:19 рух знову перекритий через повітряну небезпеку.
Раніше повідомлялося, що росіяни використовують нещодавно збудовану залізницю з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя для перевезення палива.
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