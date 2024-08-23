У Маріуполі лунали вибухи, піднявся дим

Сьогодні в окупованому у Маріуполі пролунали вибухи. Фото: Маріуполь зараз/Telegram

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні пролунали вибухи. Над містом піднявся стовп диму.

Проросійські телеграм-канали повідомляють про роботу ППО по цілях, які нібито летіли у бік Криму.

На самому півострові перекривали рух Кримським мостом з 13:04 до 13:11. З 13:19 рух знову перекритий через повітряну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що росіяни використовують нещодавно збудовану залізницю з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя для перевезення палива.