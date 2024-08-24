ВСУ продвигаются в районе российской Суджи, а войска РФ — на Покровском направлении

Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи в Курской области.

В то же время оккупационные войска РФ продвинулись в Новогродовке и возле Гродовки Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

По данным Генштаба ВСУ, за 23 августа, на фронте произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из них — на Покровском направлении.



За сутки оккупант нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в том числе сбросил 102 УАБ.



«На Покровском направлении украинские защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля», — сообщил Генштаб.



Кроме этого, российские войска совершили 4074 обстрела, из них 138 — из реактивных систем залпового огня, а также задействовали для поражений 1249 дронов-камикадзе.