ЗСУ просуваються в районі російської Суджі, а війська РФ — на Покровському напрямку

Сили Оборони України мали успіх на схід від Суджі в Курській області РФ.

Водночас окупаційні війська РФ просунулися в Новогродівці та біля Гродівки Донецької області. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState

За даними Генштабу ЗСУ, за 23 серпня на фронті сталося 149 бойових зіткнень. Майже третина з них — на Покровському напрямку.



За добу окупант завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів три ракетні удари із застосуванням п'яти ракет, а також 74 авіаційні удари, у тому числі скинув 102 УАБа.



«На Покровському напрямку українські захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватися у напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля», — повідомив Генштаб.



Крім цього, російські війська здійснили 4074 обстріли, з них 138 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе.