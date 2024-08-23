Генштаб ВСУ рассказал, где на фронте продолжаются активные бои

На всей линии фронта с начала суток к вечеру 23 августа зафиксировано 79 боевых столкновений. Наиболее активно войска РФ действуют на Покровском и Кураховском направлениях, сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Самый горячий участок фронта — по-прежнему Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты совершили уже 20 попыток атаковать украинских защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны уже отбили 11 атак РФ, девять боестолкновений еще продолжаются.



«Непростая ситуация и на кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях», — сообщили в Генштабе.



Продолжают находиться под постоянными артиллерийскими обстрелами приграничные районы Сумщины и Черниговщины.



На Харьковском направлении российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.



На Купянском направлении Силы обороны отражают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боя продолжаются.



На Лиманском направлении вблизи Тернов продолжается бой.



Продолжаются бои на Северском направлении: оккупант атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Атаки отбиты.



На Краматорском направлении вблизи Калиновки два боя продолжаются.



На Торецком направлении с начала суток зафиксировано пять российских атак. Три атаки уже отбиты, две — продолжаются. Авиация РФ нанесла удары по н.п. Дружба неуправляемыми авиаракетами.



На Времивском направлении бои продолжаются вблизи Водяного.

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