Войска РФ разрушили в Курахово спорткомплекс с уникальным для Украины бассейном

Войска РФ ударили по СК «Олимпийский» в Курахово. Фото: Роман Падун

Российская армия обстрелом разрушила в Курахово уникальное спортивное сооружение как для Донецкой области, так и для всей Украины. Оккупант 23 августа обстрелял спортивный комплекс «Олимпийский», где расположен 50-метровый открытый плавательный бассейн.





Ранее бассейн являлся базой для олимпийской и паралимпийской подготовки. Благодаря местной ТЭС, бассейн круглый год подогревали до 29 градусов. Это позволяло всем желающим плавать в нем в любое время года.

«В спорткомплексе работали секции по плаванию для детей и молодежи, группы оздоровления для взрослых. Почти за сорок лет его работы здесь провели не один чемпионат Украины, а также Национальный Кубок Украины по плаванию, Универсиаду с участием олимпийских чемпионов Яны Клочковой, Олега Лисогора, Андрея Сердинова, Игоря Борисика и других. Золотые тренеры Украины Нина и Александр Кожух высоко ценили спортивный комплекс «Олимпийский» как подготовительную базу для сборной Украины. Каждый год на учебно-тренировочные сборы в Курахово приезжало более 300 человек», — пишет о спорткомплексе сайт «Кумар».

Из-за боевых действий, которые начались в 2014 году в регионе, спорткомплекс приостанавливал свою работу. Его снова открыли в 2019 году.