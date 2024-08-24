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Славянск — под обстрелом, поступает информация о пострадавших в других городах Донетчины

24 августа 2024, 17:09

Славянск — под обстрелом, поступает информация о пострадавших в других городах Донетчины

Славянск — под обстрелом, поступает информация о пострадавших в других городах Донетчины

В Славянске раздаются взрывы днем 24 августа. Российская армия стреляет по городу. Местные жители утверждают, что слышат разрывы кассетных снарядов. Со стороны поселка Семеновка поднимается столб дыма. 

Детали происшествия уточняются.

Тем временем стало известно, что еще одного человека в Донецкой области убили сегодня российские войска — в поселке Котлино (бывш. Димитрово) Покровской громады. Об этом сообщили в Донецкой ОВА. 

Кроме того, в поселке один человек ранен. Информацию о повреждениях еще устанавливают.

Также стало известно о еще одном раненом в Константиновке в результате утреннего обстрела — таким образом, общее количество жертв там достигло 5 погибших и 6 раненых.

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последствия обстрела

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