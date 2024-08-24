За сутки войска РФ повредили обстрелами 23 многоэтажки в Курахово на Донетчине

Российская армия нанесла значительные разрушения в очередной раз, обстреливая города и села Донецкой области 23 августа. В областной военной администрации перечислили ущерб, а также рассказали о пострадавших.

В Антоновке Марьинской громады ранен человек, поврежден дом. В Курахово ранены 2 человека, повреждены 23 многоэтажки, в Успеновке — 7 частных домов. В Селидово поврежден социальный объект и 3 многоэтажки. В Даченском Покровской громады поврежден дом. Есть поврежденное жилье в Гродовке, Крутом Яру и Красном Яру.

В Заречном Лиманской громады разрушено 8 домов. В Новой Полтавке Ильиновской громады повреждены 19 объектов.



В Торецке ранен человек, повреждены 3 дома. В Щербиновке ранен человек и поврежден дом. В Северске поврежден дом.



Всего за сутки российские оккупанты 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 4992 человека, в том числе 1023 ребенка.