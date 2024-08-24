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Слов'янськ — під обстрілом, надходить інформація про постраждалих в інших містах Донеччини

24 серпня 2024, 17:09

Слов'янськ — під обстрілом, надходить інформація про постраждалих в інших містах Донеччини

Слов'янськ — під обстрілом, надходить інформація про постраждалих в інших містах Донеччини

У Слов'янську лунають вибухи вдень 24 серпня. Російська армія стріляє містом. Місцеві жителі твердять, що чують розриви касетних снарядів. З боку селища Семенівка підіймається стовп диму.

 Деталі події уточнюються.

Тим часом стало відомо, що ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні російські війська — у селищі Котлине (колишнє Димитрове) Покровської громади. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

 Крім того, у селищі одну людину поранено. Інформацію про ушкодження ще встановлюють.

Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці внаслідок ранкового обстрілу — таким чином, загальна кількість жертв там досягла 5 загиблих та 6 поранених.

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Костянтинівка Котлине
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