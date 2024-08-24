Слов'янськ — під обстрілом, надходить інформація про постраждалих в інших містах Донеччини

У Слов'янську лунають вибухи вдень 24 серпня. Російська армія стріляє містом. Місцеві жителі твердять, що чують розриви касетних снарядів. З боку селища Семенівка підіймається стовп диму.



Деталі події уточнюються.

Тим часом стало відомо, що ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні російські війська — у селищі Котлине (колишнє Димитрове) Покровської громади. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



Крім того, у селищі одну людину поранено. Інформацію про ушкодження ще встановлюють.



Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці внаслідок ранкового обстрілу — таким чином, загальна кількість жертв там досягла 5 загиблих та 6 поранених.