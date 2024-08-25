Армия РФ ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты

Россияне обстреляли Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия ночью 25 августа атаковала отель в Краматорске Донецкой области. В результате атак двое людей пострадали, один человек находится под завалами здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Очередной мишенью в городе стал отель — сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании», — отметил он.



По словам Филашкина, кроме отеля, повреждена многоэтажка поблизости.



Продолжается разбор завалов и спасательная операция.



Ранее мы писали, что эвакуационный автомобиль волонтера Богдана Зуякова 24 августа был атакован российским FPV-дроном со взрывчаткой в Часов Яре Донецкой области.