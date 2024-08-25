Армія РФ вдарила по готелю в Краматорську: постраждали іноземні журналісти

Росіяни обстріляли Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вночі 25 серпня атакувала готель у Краматорську Донецької області. Внаслідок атак двоє людей постраждали, одна людина знаходиться під завалами будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Черговою мішенню в місті став готель – зараз відомо про 2 поранених, ще 1 особа перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії», – зазначив він.



За словами Філашкіна, крім готелю, пошкоджено багатоповерхівку поблизу.



Триває розбір завалів та рятувальна операція.



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За даними Донецької обласної прокуратури, війська РФ о 22:35 вдарили, ймовірно, ракетою «Іскандер-М», по Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

Крім того, ще одна людина знаходиться під завалами.



Раніше ми писали, що евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова 24 серпня був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Годині Яру Донецької області.