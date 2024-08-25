«Наш долг — помочь Украине восстановиться»: Литва анонсировала передачу Украине более 5 тысяч дронов собственного производства

Литва передаст дроны Украине. Фото: ОП

24 августа во время пресс-конференции в Киеве, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула важность победы Украины в войне и рассказала о новой помощи для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.



По ее словам, недавно в Литве согласовали пакет военной помощи Украине, в частности, 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 ракет, противодроновое и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы.



Кроме того, до конца осени Литва предоставит более 5 тысяч дронов собственного производства.



«Наш долг — помочь Украине восстановиться, но единственный настоящий способ финансировать эти усилия — это заставить агрессора заплатить. Литва не устанет повторять, что все российские активы, которые были заморожены и обездвижены в рамках наших санкций, должны быть направлены в Украину. Мы должны продолжать усиливать санкции против России и ее приспешников», — отметила глава литовского правительства.



Ранее мы писали, что президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Помимо этого Белый дом ввел санкции против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ОПК.



«Пакет включает в себя ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя, а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы, которые их защищают», — сообщает Белый дом в релизе.