США ввели новые санкции против РФ и выделили еще один пакет помощи Украине

Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Помимо этого Белый дом ввел санкции против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ОПК.



«Пакет включает в себя ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя, а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы, которые их защищают», — сообщает Белый дом в релизе.



Байден также сообщил, что санкции США касаются почти 400 организаций и лиц, которые способствуют незаконной войне России.



Санкционное давление на Россию должно усиливаться и дальше, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский, комментируя решение Белого дома.



Также Зеленский подтвердил выделение нового пакета оборонной поддержки от США.



Он подчеркнул, что Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов.